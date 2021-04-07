Жители Орла увидят оперетту "Мистер ИКС"

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Орловскому зрителю покажут петербургскую оперетту "Мистер ИКС". Постановка состоится 12 апреля на сцене драматического театра им. Тургенева.

"Мистер ИКС" - это классика, знакомая любителям театрального искусства. Сюжет, повествующий о яркой любви и страсти не оставляет зрителя без эмоций. В город приезжает цирк и все стремятся попасть сюда, чтобы посмотреть смертельный номер знаменитого Мистера Икс. Приходит сюда и богатая вдова, ради которой любой мужчина готов совершить подвиг. Но только загадочный Мистер Икс способен разжечь пламя любви в сердце непреклонной графини.

Зрителя трогает не только сюжет. Музыка Имре Кальмана легко ложится на ухо российского зрителя.

КОГДА? ГДЕ?

12 апреля, 19.00

пл. Тургенева, 2

(12+)

Билеты можно приобрести в кассе "Орелконцерт". Телефон: 78-00-78.