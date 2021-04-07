Коронавирус в Орле на 7 апреля 2021: еще 64 человека заболели

За сутки еще 64 орловца заболели коронавирусом Фото: Архив "КП"

Статистику о распространении коронавируса в регионах России представил федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 7 апреля 2021 года.

Заболело за минувшие сутки еще 64 жителя Орловской области. Общее число заразившихся коронавирусом орловцев за весь период пандемии составляет 32 863 человека. Число больных на сегодняшний день - 2128 человек.

Выздоровело и выписано за прошлый день 72 человека. За месяцы наблюдения излечилось 30 221 человек.

Сообщает федеральный оперштаб и о новых смертельных случаях: скончалось еще 2 жителей Орловской области с диагностированным COVID-19. Всего умерло 514 пациентов.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Роспотребнадзора по и регионального Департамента здравоохранения, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.