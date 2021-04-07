Балку Непрец в Орле признали памятником природы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области увеличилось число памятников природы. Накануне губернатор Андрей Клычков подписал постановление об объявлении балки Непрец в Орле памятником природы регионального значения.

Теперь 6 гектаров северной луговой степи находятся под охраной государства. Любая хозяйственная деятельность, нарушающая ее сохранность, здесь запрещена. На территории балки Непрец нельзя делать дороги, прокладывать коммуникации, вырубать кустарники, сбрасывать отходы, а также снег и грунт.

Отметим, балка Непрец является природным резерватом редких и реликтовых растений. На ее территории произрастает более 200 видов травянистых растений, среди которых язвенник многолистный, василек русский и шероховатый, лапчатка песчаная, адонис весенний, сон-трава, спаржа лекарственная.

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