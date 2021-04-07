Спортсмены из Орла взяли "серебро" и "бронзу" на Первенстве России по каратэ

Масштабные соревнований по каратэ прошли в Орле. Фото предоставлено организаторами

Масштабные спортивные соревнования завершились в Орле. Больше двух тысяч спортсменов из 55 регионов России поборолись за звание лучших на Первенстве России по всестилевому каратэ.

Проходили состязания со 2 по 7 апреля, в течение нескольких дней спортсмены в возрасте 12-17 лет сошлись на татами. Для того, чтобы получить медаль каратистам нужно было провести по несколько боев, в каждой категории сходились по 30-40 спортсменов, а в некоторых и до 70. Стимул у участников соревнований был серьезный: победители отправятся на Чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Турции. Сборная Орловской области, несмотря на высокую конкуренцию, смогла завоевать "серебро" и "бронзу".

- Серебро завоевал Даниил Дозоров, категория 12-13 лет до 45 кг (6 боев, 40 участников). Второе серебро у Софии Скрябиной, Скрябиной Софии, абсолютная весовая категория 12-13 лет (4 боя, 18 участников), оба спортсмена тренируются у меня. А две бронзовые медали завоевала Елизавета Дмитричева. Тренирует Лизу Максим Дмитричев, - рассказал "Комсомолке" Александр Кузнецов, Президент Орловской региональной "Всестилевой федерации каратэ".

Редакция "КП-Орел" поздравляет спортсменов с победой!