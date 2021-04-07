«Чистые игры» пройдут в Орле 24 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

24 апреля в Орле пройдут командно-игровые соревнования по сбору мусора «Чистые игры». Участникам экологической акции предлагают очистить Медведевский лес и на левом берегу Оки.

Командам предстоит на месте отсортировывать мусор по фракциям: стекло отдельно, пластик и так далее. Затем отходы отправят на мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы.

Участники, собравшие больше всего мусора, получат призы. Отдельная награда ожидает команду, сделавшую самую необычную находку во время уборки.

- В прошлом году во время «чистых игр» из Медведевского леса вывезли 2 тонны отходов. Весь уборочный инвентарь предоставляют организаторы, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

В соревнованиях могут принять участие команды из 2-4 человек. Необходимо придумать для команды название и зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия - Медведевский лес и Левый берег Оки (для каждой площадки своя ссылка).

«Чистые игры» пройдут с 10.30 до 13.00 часов.