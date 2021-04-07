В Орловской области регистрация рождения и смерти стала возможна через МФЦ

Некоторые услуги ЗАГСа стали доступны в МФЦ Фото: Архив "КП"

В Орловской области некоторые полномочия ЗАГСа стали доступны в МФЦ. Соответствующее постановление подписал губернатор 5 апреля.

Теперь орловцы смогут через многофункциональный центр зарегистрировать рождение или смерть. В случае с регистрацией рождения исключение составляет получение свидетельства с одновременным установлением и регистрацией отцовства.

- Заявления, а также результаты предоставления государственных услуг по государственной регистрации рождения и смерти принимаются и выдаются специалистами обособленных подразделений отделов МФЦ в порядке, установленном действующим законодательством об актах гражданского состояния, - поясняет пресс-служба Правительства Орловской области.