В орловской колонии организовали церковный хор Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в исправительной колонии №5 появится церковный хор. Еженедельно в кружке «Православный взгляд» 12 осужденных будут обучать церковному пению и уставу богослужений, чтобы в будущем они могли сопровождать службы.

- Хор создан по инициативе настоятеля храма Казанской иконы Божьей матери протоиерея Олега Сучкова и настоятеля храма Святого благоверного князя Александра Невского иерея Виталия Куликова, - рассказали «КП» в пресс-службе УФИН России по Орловской области.

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