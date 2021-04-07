В Орловской области возбудили дело о фиктивном обучении по нацпроекту Фото: Архив "КП"

В Верховском районе Орловской области завели два уголовных дела о мошенничестве, совершенное с использованием служебного положения. Орловский учебный центр ДОСААФ России и ООО «Орловский учебный центр» подозревают в неправомерном получении денег по нацпроекту «Демография».

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что между этими организациями, «Центром занятости населения Верховского района» и несколькими предпенсионерами было заключено трехстороннее соглашение об обучении. Однако фактически учебного процесса не было, при этом организации предъявили документы к оплате услуг.

- Сумма необоснованно выплаченных Центром занятости денежных средств составила 28,7 тысяч рублей. В связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны Центр занятости за посещаемостью курсов и за использованием сертификатов на обучение прокуратурой Верховского района внесено представление директору учреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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