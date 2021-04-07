В Орле несколько домов, филиал поликлиники и детсад остались без тепла и воды

7 апреля в Орле перебои с ресурсами Фото: Архив "КП"

В Орле 7 апреля жители нескольких домов в Заводском районе, а также детский сад и филиал поликлиники остались без тепла и и воды. Отключение продлится до вечера.

Временные перебои с ресурсами запланированные, идут профилактические работы в котельной. В зону отключения теплоснабжения и горячей воды попали следующие адреса: улица Узловая, 1, 2, 3, улица 6-й Орловской дивизии, дома № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, а также детский сад №88, расположенный по улице Узловой, 4, и филиал поликлиники, расположенный по адресу улица 6-й Орловской стрелковой дивизии, 11.

- По адресам улица 6-й Орловской дивизии, 17, 19, 25, 27 также будет отключаться и холодное водоснабжение, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Продлится отключение до 16 часов, после вода и тепло вернутся в указанные дома и учреждения.