В Орле начали уборку городских кладбищ и воинских захоронений. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле началась уборка городских кладбищ и воинских захоронений. Рабочие приводят в порядок проезды, дорожки, места общего пользования и вывозят мусор.

К Пасхе подрядная организация, с которой городская администрация заключила контракт, должна завершить уборку и вывоз мусора с восьми кладбищ. К Дню Победы завершить уборку планируют на девяти воинских захоронениях.

- Уже удалось вывезти 643 кубометров мусора. В частности, с Троицкого кладбища — 32 кубометра, в Лужковского — 104 кубометра, с Афанасьевского — 84 кубометра, с Иоанно-Богословского — 135 кубометра и с Крестительского — 32 кубометра, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39