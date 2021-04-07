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Происшествия7 апреля 2021 10:25

В Орловской области из-за поджога сухой травы сгорело здание

За сутки пожарным пришлось больше 50 раз тушить полыхающую растительность
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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За поджог сухой травы орловцев штрафуют

За поджог сухой травы орловцев штрафуют

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожарным за сутки пришлось больше 50 раз выезжать на тушение сухой травы. В одном из случаев огонь с горящей растительности перекинулся на здание - хозяйственную постройку.

Огонь распространился на площади в 1 гектар в районе деревни Теляково Урицкого района. Когда очевидцы сообщили о происшествии в пожарную службу, горела не только трава, но и хозпостройка. На момент прибытия спасателей она уже полыхала открытым пламенем по всей площади, кровля рухнула.

- В результате пожара бревенчатая хозяйственная постройка выгорела. Кроме этого, на 1 га выгорела сухая трава. Пожарным удалось локализовать пожар и не дать ему распространить, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в этом происшествии удалось избежать жертв. Однако в МЧС орловцев в очередной раз просят не поджигать сухостой. Нарушителям грозит штраф.

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