В Заводском районе Орла под машину попал 11-летний мальчик. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Во вторник, 6 апреля, в Заводском районе Орла под машину попал ребенок. Инцидент произошел в 17:15 часов вечера неподалеку от дома №75 по Черкасской улице.

11-летний мальчик перебегал дорогу позади стоящей машины. В это время по дороге в сторону улицы Красина ехал 41-летний водитель «Шкоды Рапид». Избежать столкновения с юным пешеходом не удалось.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Отпущен домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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