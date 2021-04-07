Под Орлом из оборота изъята крупная партия сигарет без акциз

Больше 100 тысяч пачек сигарет изъяли полицейские из оборота. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Под Орлом крупную партию немаркированных сигарет изъяли из оборота полицейские. По подозрению в незаконной торговле табачной продукцией задержаны трое жителей Мценского района.

Сотрудникам полиции удалось установить, что табачный бизнес 49-летний мужчина, а также 40-летняя и 72-летняя женщины организовали в октябре 2020 года, сбывали немаркированный товар амчане до февраля года нынешнего. Реализовывались сигареты в торговых точках города Мценска. При проведении операции полицейским удалось изъять больше 115 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, общая сумма такого количества пачек превысила 7,5 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.