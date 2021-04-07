В Орле на два дня зарядит дождь

Солнечная погода в Орле сменится дождем Фото: Архив "КП"

Солнечная погода в Орле сменится двухдневным дождем. По прогнозу синоптиков осадки жителям региона стоит ожидать в среду 7 апреля и в четверг 8 числа.

Как передает Росгидрометцентр, сегодня, 7 апреля, в Орле до +11 тепла. Небо затянет тучами, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5 м/c, атмосферное давление 734 мм рт.ст. В ночное время на термометрах всего +1. Облачно с прояснениями, временами осадки.

В четверг 8 апреля пасмурно, дождь. Ожидается сильный ветер с запада, давление поднимется до 736 мм рт.ст., температура воздуха +9 градусов. А в ночь на пятницу и вовсе ударит мороз до -1.

По предварительным прогнозам к выходным распогодится, будет солнечно. Однако в ночное время все еще ожидаются минусовые температуры.

Не забывайте дома зонты!