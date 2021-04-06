Животные с зоовыставки Детского парка Орла готовятся к переезду

Под зоовыставку переоборудуют здание бывшей насосной станции. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле зоовыставка Детского парка вскоре перебазируется в свежеотремонтированное здание. Животные переедут как только строители закончат работу и будет проведена дезинфекция.

Для усатых, хвостатых и пернатых переоборудуют здание бывшей насосной станции, эта работа проводится в рамках большой реконструкции Детского парка. К сегодняшнему дню строители обновили кровлю, поменяли окна, готовы и вольеры для зверей. Еще предстоит смонтировать вентиляцию, радиаторы отопления, освещение. По графику, работа закончится уже в апреле, как сообщает пресс-служба администрации Орла.

Перед переездом новый дом для животных ждет дезинфекция, а самим зверям дадут время на адаптацию.

- Прежде чем животные переедут в новое здание, мы проведем дезинфекцию. По опыту, перемена места жительства для многих наших постояльцев – это стресс. Поэтому дадим животным какое-то время на адаптацию перед встречей с орловцами, - рассказала Наталья Тышковец, директор Детского парка.