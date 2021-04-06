В Орле раскрыли кражу телефона за 50 тысяч рублей в поезде «Москва-Белгород»

Похититель попался в объектив камеры видеонаблюдения. Фото: штаб ЛО МВД России на станции Орел.

Сотрудники орловской транспортной полиции раскрыли кражу дорогостоящего смартфона в поезде «Москва – Белгород». Воришка попытался замести следы, однако попался в объектив камеры видеонаблюдения.

Владелец телефона оставил его на столике в купе плацкартного вагона и лег спать. Пропажу гаджета обнаружил только за 30 минут до прибытия поезда к станции Орел. Следователь линейного отделения МВД России возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Просматривая записи с камер видеонаблюдения, полицейские смогли установить личность похитителя. Им оказался 44-летний житель города Карабулак Республики Ингушетия. Мужчина уже неоднократно был судим за грабежи и разбои.

Как выяснилось, воришка вышел в Белгороде, но вскоре уехал из города и вернулся в Москву.

- Мужчину задержали в Москве на автовокзале Саларьево. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - рассказали «КП» в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

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