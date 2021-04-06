Улицы Орла начнут подметать с помощью дорожных пылесосов. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 6 апреля, к очитке улиц Орла от пыли, листьев и щебня приступили новые дорожные «пылесосы» - две вакуумные подметально-уборочные машины Спецавтобазы.

Пока это пробный запуск техники. Коммунальщики планируют подключать дорожные пылесосы к работе в ночное время, когда на улицах меньше машин. В полную силу они должны заработать на этой неделе.

- Посмотрим, нет ли неисправностей, вибрации, утечек. Техника застрахована, сейчас оформляются документы. После оборудуем машины навигационной системой и выпустим на линию, - рассказал руководитель Спецавтобазы Сергей Яковенко.

Отмети, машины на базе «КАМАЗ» прибыли в Орле из Кургана. Всего город получит три таких «пылесоса». Стоимость каждого — порядка 6,6 млн рублей.

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