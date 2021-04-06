В Орловской области на предприятии убили сторожа

В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Ливенском районе Орловской области на предприятии обнаружили тело сторожа. Подозреваемый в убийстве задержан.

ЧП случилось в деревне Дубки. Бездыханное тело коллеги с ножевыми ранениями в сторожке нашел сотрудник организации, он обратился в полицию. Вычислить напавшего на 46-летнего охранника удалось благодаря записям с камер наблюдения, полицейскими был задержан еще один работник той же организации, житель Липецкой области.

- В ходе опроса и выяснения деталей произошедшего, 43-летний гражданин признался сотрудникам уголовного розыска в совершенном преступлении. Мужчина рассказал, что вместе с потерпевшим распивал алкоголь и между ними произошел конфликт. Злоумышленник взял нож и нанес коллеге два ранения, от которых тот скончался, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отвечать за страшный поступок липчанин будет по всей строгости закона: уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

- В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу,проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Подозреваемый дожидаться суда будет в следственном изоляторе.