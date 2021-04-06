Орловская область экспортировала кормов в 50 раз больше, чем импортировала

С начала 2021 года в страны ЕС Орловская область отправила 95 партий дрожжей, барда и шрота Фото: Архив "КП"

С начала 2021 года Орловская область превысила показатели экспорта над импортом. Регион оправил в страны ЕС 95 партий дрожжей, барда и шрота общим весом 5340,73 тонн.

Как отмечают специалисты регионального Россельхознадзора, вся вывезенная продукция соответствовала требованиям стран-получателей. Это подтвердили протоколы испытаний федеральных лабораторий.

Кроме того, экспортировано 12 голов животных-компаньонов в Польшу, Бельгию, Швейцарию, Францию и Германию.

- Из европейских стран ввезено на территорию региона 23 партии кормовых добавок общим весом 94,7 тонн, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

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