В Орловской области несколько десятков человек попались на поджогах

В Орловской области поджигатели сухой травы и мусора заплатят штрафы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области больше 70 протоколов составлено на жителей за поджоги сухой травы и мусора. Теперь орловцам придется раскошелиться на оплату штрафов.

Пал сухостоя и мусора запрещен, однако весной в регионе постоянно происходят пожары. За короткий весенний период в Орловской области уже зафиксировано 40 пожаров сухой растительности и больше 80 случаев горения мусора, больше всего - в Орле и Орловском районе. Инспекторы вычисляют нарушителей, вносят предупреждения или выписывают штрафы.

- На 6 апреля сотрудники МЧС выписали 24 протокола на граждан за нарушения при сжигании сухой травы (8 штрафов и 16 предупреждений). За нарушения, выявленные при сжигании мусора, выписано 48 протоколов (43 - на граждан и 5 на должностных лиц, в том числе органов местного самоуправления), - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Штрафы нарушителям придется оплатить в размере от 2 до 30 тысяч рублей. А если поджог зафиксирован в условиях особого противопожарного режима, то сумма эта увеличивается в два раза.