С 1 апреля родители начали записывать дошколят в первый класс Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области началась запись детей в первый класс. Дошколят начали записывать в ряды первоклашек с 1 апреля.

Подать заявление можно в электронном виде и в регионе все больше родителей пользуются такой возможностью. По сравнению с прошлым годом число заявок поданных онлайн увеличилось в 33 раза.

Записать своего ребенка в первый класс можно через систему "Виртуальная школа", сообщает пресс-служба Правительства Орловской области. Задать вопросы можно по горячей линии технической и организационно-методической поддержки: (4862) 43-25-96, 73-17-79 (доб. 126, 127, 131, 134, 137).