Коронавирус в Орловской области на 6 апреля 2021: число смертей достигло 512

Коронавирус в Орловской области на 6 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

По данным федерального оперштаба на 6 апреля 2021 года, в Орловской области зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время на лечении находятся 2138 человек.

За все время пандемии в регионе было инфицировано 32 799 орловцев, из них 30 149 вылечились. Накануне из больниц выписались 60 человек.

Однако статистика смертности продолжает пополняться. Федеральный оперштаб сообщил о еще двух летальных исходах пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, за все время пандемии скончались 512 жителей Орловской области.

География распространения коронавируса в Орловской области 6 апреля 2021

Как сообщил накануне губернатор региона Андрей Клычков в еженедельном прямом эфире, за минувшую неделю были зафиксированы 433 заболевших, 454 выздоровевших, 11 смертельных исходов.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98. Свободной остается 231 ковидная койка, 1080 мест занято.

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