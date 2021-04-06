В торговых центрах Орла могут появиться пункты вакцинации от коронавируса

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В Орле пункты вакцинации от коронавируса могут появиться в торговых центрах. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях, который он провел 5 апреля.

Подобный опыт реализуется в соседних регионах. Глава области поинтересовался мнением орловцев: стоит ли открывать медпункты и в нашем регионе?

- Предложили по аналогии открыть прививочные пункты для упрощения записи и самого процесса вакцинации в торговых центрах, где большее количество людей. Стоит ли это делать, будет ли это проще для людей, чем идти в поликлинику, больницу? Можно получить укол по пути за продуктами, безусловно в медицинских условиях - подчеркнул Клычков.

На сегодняшний день в Орловской области работает 35 кабинетов в 28 больницах, где можно привиться от COVID-19. Также готовы сделать укол медики 31 выездной бригады, и 3 мобильных прививочных пунктов на территории Орла. К сегодняшнему дню полностью завершили вакцинацию обеими компонентами чуть больше чем 28 тысяч орловцев, первым компонентом при привилось 39,5 тысяч человек.