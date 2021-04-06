В Орловской области могут отправить на принудительное лечение жителя Воронежа Фото: Архив "КП"

В Орловской области закончили расследование дела об убийстве 40-летнего жителя Воронежской области. Мужчина погиб во время ссоры с земляком, находясь в орловской деревне Ботанина 15 сентября 2020 года.

Как выяснили следователи, 40-летний убийца напал на свою жертву с отверткой и ножом после словесной перебранки. Он нанес ему более сорока ранений в голову и груди. Мужчина скончался на месте.

В ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что подозреваемый в убийстве страдал психическим расстройством в момент преступления и осознавал, что делает.

- В связи тем, что мужчина нуждается в специальной медицинской помощи, прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

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