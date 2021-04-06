«Киа» протаранила дорожное ограждение возле гипермаркета в Орле. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В понедельник, 5 апреля, в Заводском районе Орла возле сетевого гипермаркета произошла авария. «Киа» протаранила дорожное ограждение после столкновения с автомобилем «Ситроен».

Инцидент произошел в половине девятого часа утра. 32-летняя водитель «Ситроена» ехала в сторону улицы Достоевского, не справилась с управлением и врезалась в ехавшую на встречке «Киа». От неожиданного удара «Киа» и занесло в ограждение.

- В результате ДТП 26-летний водитель автомобиля «Киа» получил телесные повреждения. Он был доставлен в орловскую областную клиническую больницу. После оказания медпомощи отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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