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Общество6 апреля 2021 10:17

Арбитражный суд признал недействительным контракт на закупку соли для дорог Орла

На торгах стоимость закупки завысили более чем на 4,6 миллиона рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Арбитражный суд признал недействительным контракт на закупку соли для дорог Орла

Фото: Архив "КП"

В Орле признали недействительным муниципальный контракт о закупках технической соли для обработки зимой городских дорог. Хотя он был подписан еще в 2019 году, дело дошло до Арбитражного суда Орловской области.

Региональная прокуратура доказала, что электронный аукцион на закупку проходил с нарушениями. Прежде всего, начальная цена контракта была завышена на сумму более 4, 6 млн рублей.

- Аукционная документация содержала некорректное описание объекта закупки. В итоге три из четырех заявок участников аукциона были отклонены без правовых оснований. Допущенные нарушения незаконно ограничили конкуренцию, - пояснили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

С точки зрения надзорного ведомства проведенные торги привели к неэффективному расходованию бюджетных средств.

- По решению Арбитражного суда применены последствия недействительности ничтожной сделки. С ООО «Развитие» в пользу заказчика МКУ «УКХ г. Орла» взыскано неосновательное обогащение в размере свыше 4, 6 млн рублей. Решение арбитражного суда не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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