Орловец предстал перед судом за жестокое убийство в Ливнах Фото: Архив "КП"

В Орловской области дело об убийстве возле торгового павильона в Ливнах дошло до суда. На скамье подсудимых оказался местный житель, устроивший ночную поножовщину.

Из материалов дела известно, что трагедия произошла после словесной перебранки на почве личной неприязни. Орловец трижды ударил мужчину ножом в грудь и сбежал. Раненного успели довезти до районной больницы, но от полученных ран он скончался.

- Прокурор Орловской области поддержал государственное обвинение по уголовному делу по статье 105 УК РФ (убийство). Он попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 9 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Решение по этому делу судом еще не вынесено.

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