Возле Болховского микрорайона Орла произошло тройное ДТП. Фото: Госавтоинспекции Орловской области

В понедельник, 5 апреля, неподалеку от Болховского микрорайона Орла произошло тройное ДТП. Инцидент произошел в районе 12 часов дня возле автомастерской Болховском шоссе в деревне Жилина.

Припаркованный «Фольксваген Транспортер» самопроизвольно начал движение и наехал на 27-летнего мужчину, который менял колесо на «Ладе». Затем иномарка задела и саму отечественную легковушку. От удара «Лада» тоже тронулась с места и врезалась в припаркованный «Форд Мондео».

- Водитель «Фольксваген Транспортер» не принял необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение автомобиля. В результате ДТП телесные повреждения получил 27-летний мужчина, менявший колеса. С места ДТП его бригадой скорой медицинской помощи достали больницу им. Семашко. После оказания медпомощи отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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