На улице Кузнецова в Орле оборудуют остановку

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на улице Кузнецова оборудуют остановочный павильон. Работа уже началась, пока что ведется подготовка площадки.

Ранее жители соседних домов не раз жаловались на отсутствие остановочного павильона. Остановку поставят за счет внебюджетных средств, на деньги предпринимателей, занимающихся перевозками.

- в районе дома №11 начали готовить площадку. В ближайшие 2-3 дня, при благоприятных погодных условиях, планируется провести все необходимые земляные работы и уложить асфальт, а к началу следующей недели — установить остановочный павильон, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.