В Орловской области паводок освободил еще один мост

В Мценском районе освободился от паводка низководный мост Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области еще один затопленный ранее разливом реки мост освободился от воды. Речь идет о переправе в районе населенного пункта Кикино во Мценском районе.

Несколько низководных мостов все еще остаются под водой. Движение перекрыто, организованы объездные пути.

Так, вместо моста в деревне Тайное в Орловском районе используется маршрут Тайное – Белоберезовский – Орел; подтопленный мост в Городище Мценского района жители объезжают через Апальково и Отрадинское; в Новосильском районе мост подтоплен в Измайлово и местные жители ездят по маршруту Вяжи – Одинок, а подтопленный мост в Ямской Слободе можно объехать через город Новосиль. Также под водой остается мост в Ливенском районе, в Воротынске. Объезд организован через Ливны-Орлово.

- Погодные условия способствуют благоприятному развитию весеннего половодья на территории нашего региона, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.