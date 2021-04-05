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Происшествия5 апреля 2021 15:05

Под Орлом в аварии между «Ладой» и «Ниссаном» пострадал 91-летний мужчина

Отечественная легковушка врезалась в попутку и отправила ее в кювет
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Отечественная легковушка врезалась в попутку и отправила ее в кювет. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В воскресенье, 4 апреля, на 2 километре автодороги «Лунево-Троицкое» в Орловском районе столкнулись отечественная легковушка и иномарка. «Лада Калина» врезалась в «Ниссан» и отправила его в кювет.

Инцидент произошел в 11:40 часов дня. 26-летний водитель «Лады» ехал в сторону села Троицкое и в какой-то момент врезался в едущий впереди «Ниссан». За рулем иномарки находился 72-летний водитель.

Удар оказался такой силы, что «Ниссан» вылетел с дороги и съехал в кювет.

- В результате ДТП 91-летний пассажир автомобиля «Ниссан» получил телесные повреждения (отпущен), - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

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