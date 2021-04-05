В Орле супермаркет торговал сомнительными семенами

В Орле Россельхознадзор снял с реализации почти 2 тысячи пакетов семян растений. Реализовывался сомнительный товар в супермаркете "Перекресток".

Магазины торговой сети специалисты ведомства проверили в Орле и Курске. Во время инспекции в одном из магазинов Орла было выявлено 44 партии семян без документов, которые должны подтверждать безопасность и качество продукции.

- Не соответствующая требованиям законодательства продукция снята с реализации. В отношении АО «ТД «Перекресток» и ответственного должностного лица составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, выдано предписание и внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

За нарушение ответственному сотруднику магазина придется заплатить штраф.