Жители Орла могут выступить с инициативой по благоустройству дворов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Администрация Орла напомнила жителям города, что они сами могут инициировать ремонт своих придомовых территорий. Их мнение учтут при составлении списков для программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла».

Однако, прежде всего, жителя многоквартирного дома необходимо провести общее собрание. Затем избрать ответственных за контроль будущего ремонта, возможные источники его финансирования и определить фронт работ.

Далее будет необходимо обратиться в отделы по благоустройству и коммунальным вопросам территориальных управлений администрации города Орла.

- Благоустройство двора напрямую зависит от инициативы жителей. Постановлением администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 утвержден порядок подачи предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Подробности о том, какие документы необходимы для включения двора в программу и как организовать общее собрание жильцов можно узнать по телефонам: 43-38-93 (Советский район), 54-37-14 (Заводской район), 55-35-75 (Железнодорожный район) и 47-38-94 (Северный район).

Также подробности можно узнать на сайте администрации города в разделе «Городская среда».