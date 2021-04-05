В Орле запретили поворот налево с улицы 8 Марта на 60-летия Октября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле обновили схему движения транспорта по улице 60-летия Октября претерпела. Автомобилистов ждут дополнительные знаки поворотов в двух местах.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, теперь стал возможен поворот налево с улицы 60-летия Октября на улицу Максима Горького со средней полосы.

При этом поворот налево с улицы 8 Марта на 60-летия Октября и от Детской поликлиники №2 на 60-летия Октября запретили.

На обоих участках дороги установлен знак 4.1.2 «Движение направо».

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