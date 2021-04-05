В детском саду №89 Орла из-за протечки временно перекрыли воду Фото: Архив "КП"

В детском саду №89 Орла в Товарном переулке из-за протечки временно перекрыли воду. Течь водопроводной сети обнаружили вечером в воскресенье 4 апреля.

В настоящее время организован подвоз воды. Детский сад работает в штатном режиме, под присмотром находятся 22 ребенка.

- К работам по устранению течи привлечена одна бригада от «Орелводоканала» в количестве 9 человек и 3 единиц техники, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Ориентировочное время окончания работ — 5 апреля в 17 часов.

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