Во Мценске едва не сгорела квартира из-за оставленной на плите еды

В Орловской области кулинарный пожар едва не довел до еды. В городе Мценске едва не сгорела квартира из-за оставленной на газовой плите еды.

Утром в минувшее воскресенье, 4 апреля, жители многоквартирного дома по улице Мира почувствовали запах гари. Проявив бдительность жильцы тут же набрали номер пожарной службы, оперативно спасатели прибыли на место. Дым шел из квартиры, расположенной на втором этаже, дома при этом никого не оказалось.

- Сотрудники пожарно-спасательной части проникли в квартиру через окно, на газовой плите готовилась пища, которая начала подгорать, в квартире никого не было. Пожарные отключили газ и проветрили помещение, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Благодаря бдительным соседям в этом происшествии обошлось без жертв и удалось спасти имущество людей. Однако в МЧС орловцев просят проявить бдительность и не оставлять включенным газ, а тем более еду на конфорках.