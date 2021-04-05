Орловцев приглашают на встречу с краеведом Александром Полынкиным. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской областной библиотеке им. Бунина готовятся к встрече гостей творческого вечера историка-краеведа Александра Полынкина. Пообщаться с автором десятка книг по истории Орловщины сможет каждый желающий.

Встречу со всеми, кто интересуется краеведением, посвятят обсуждению пяти новых книг Александра Полынкина: «История революционного движения на Орловщине в лицах», «Малоархангельские истории», «Золотые звезды Орловщины», «Кладезь орловских фамилий» и «Куракинская земля. История и люди».

В дискуссии примут участие орловские издатели, историки и краеведы, представители культуры и искусства Орловщины.

- Более 35 лет Александр Михайлович занимается изучением истории Орловского края и более углубленно историей Малоархангельского уезда и Покровкого района. Он опубликовал около 600 статей по истории края в центральных, областных и районных периодических изданиях, - рассказали «КП» в библиотеке им. Бунина.

(12+)

КОГДА? ГДЕ?

7 апреля (среда) в 15.00

Улица Максима Горького, 43

Подробности о мероприятии можно узнать по телефону: (4862) 76-34-57.