На Московской улице Орла нашли артснаряд времен ВОВ Фото: Архив "КП"

В субботу, 3 апреля, в Железнодорожном районе Орла случайные прохожие обнаружили подозрительный предмет. Как позже выяснилось, артснаряд 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Опасный предмет нашли на Московской улице. Сразу после этого на место выдвинулись сотрудники полиции и группы спецраборт областной поисково-спасательной службы. Участок оцепили, после чего извлекли боеприпас.

- При обнаружении взрывоопасного предмета, ни в коем случае не трогайте, не переносите с места на место, а сразу же обратитесь в экстренные службы! Обозначьте место находки, чтобы обезопасить окружающих, в первую очередь детей, - напоминают специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.

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