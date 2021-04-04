Погода в Орле: новая рабочая неделя будет теплой и дождливой

Публикуем подробный прогноз погоды на 5-9 апреля Фото: Ольга СУПОНЕВА

Новая рабочая неделя в Орле будет достаточно теплой и дождливой. Публикуем подробный прогноз погоды на 5-9 апреля.

По сообщениям метеорологов Росгидрометцентра, в понедельник 5 апреля в Орле облачно с прояснениями. В ночное время заморозок до -2, днем воздух прогреется до +10 градусов. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4 м/с, атмосферное давление на уровне 738 мм рт.ст.

Во вторник 6 апреля от +1 в ночное время до +14 днем. Вновь облачность переменная, выглянет солнце, но в то же время прогнозируется небольшой и непродолжительный дождь. Ветер сменит направление на южное, скорость 6 м/с, давление опустится до 736 мм рт.ст.

Среда 7 апреля будет пасмурной и дождливой. Ночью термометры покажут +4 градуса, в дневное время +10. Ветер придет с юго-востока, скорость 5 м/c, давление понизится сильнее: до 734 мм рт.ст.

В четверг 8 апреля солнца в Орле не ожидается: пасмурное небо, ночью и днем дождь, при этом в ночное время вперемешку со снегом. Столбики термометров ночью остановятся на отметке в +2 градуса, в светлое время суток до +8. Ожидается сильный ветер с юго-запада, давление опустится до 731 мм рт.ст.

Пятница 9 апреля опять не побалует солнцем. Облачно, временами небольшой дождь. Ночью заморозок до -1 градуса, днем температура в районе +11. Ветер западный 3 м/c, атмосферное давление поднимется до 749 мм рт.ст.

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