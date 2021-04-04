Коронавирус в Орле на 4 апреля 2021: зафиксировано еще 4 смертельных случая

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

О том как за сутки коронавирусная инфекция распространилась по регионам России рассказал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 4 апреля 2021 года.

Положительными тесты на COVID-19 оказались еще у 61 жителя регионе, суммарное число заболевших за время наблюдения - 32 677 человек.

Излечились от коронавируса и выписаны по выздоровлению за последний день 67 орловцев. Общее число выздоровевших превысило 30 тысяч человек и составляет на сегодняшний день 30 017.

Сообщил федеральный оперативный штаб и о новых смертях: коронавирус унес жизни еще 4 орловцев. За месяцы пандемии в регионе умерло 507 пациентов. У всех лабораторно был подтвержден COVID-19.