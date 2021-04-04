Орловцы смогут подать заявку на подключение к газу через МФЦ

Жители Орла смогут подать заявку на подключение к газу через МФЦ Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орла смогут подать заявку на подключение к газу через МФЦ. Услуга стала доступной с 1 апреля.

Теперь в Многофункциональном центре можно заключить договор о подключении к газовым сетям, согласовать проведение коммуникаций, взять справку для суда, а также согласовать заявление по проведению тех или иных работ в охранной зоне газопровода.

- Подать заявки жители областного центра могут в отделе МФЦ по городу Орлу и Орловскому району, расположенному по адресу ул. Ленина, д. 1, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.