Сбер опроверг информацию о прогнозе третьей волны COVID-19

Сбер опроверг информацию о прогнозировании третьей волны коронавирусной инфекции. В пресс-службе банка отметили, что в настоящий момент нет достаточных предпосылок для подобных заявлений.

Ранее в отдельных изданиях появились материалы, в которых говорилось, что специалисты СберБанка якобы спрогнозировали новый скачок заболеваемости COVID-19 в России.

Как пояснили в пресс-службе банка, журналисты самостоятельно интерпретировали данные модели с сайта «СберИндекс». Однако данная модель показывает лишь сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Таким образом, сегодня нельзя заявлять о новой волне заболеваемости коронавирусом. Это, как минимум, преждевременно.