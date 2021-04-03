В Орле случилось возгорание в аптеке

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В одной из аптек Орла случился пожар. До беды едва не довело короткое замыкание проводки.

ЧП случилось утром 1 апреля в Заводском районе города. Сотрудники аптеки на Комсомольской улице позвонили пожарным около 8 часов. Как оказалось, из-за замыкания начал плавиться светильник. В итоге расплавился его корпус, а также от дыма закоптилась потолочная плитка.

- Загорание ликвидировано самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.