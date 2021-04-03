Двоих орловцев поймали на краже двух тонн металла с предприятия

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле полицейские задержали двоих местных жителей на краже двух тонн металла с территории предприятия. Теперь обоим светит оказаться на скамье подсудимых: заведены уголовные дела.

Попались орловцы во время проверки полицейскими одного из пунктов приема металлолома. Мужчина хотел сдать большое количество железа, на это и обратили внимание оперативники. Во время разговора с полицейскими орловец признался, что лом он похитил с территории организации. Ущерб, нанесенный предприятию, превысил 70 тысяч рублей.

- Установлено, что 31-летний орловец являлся сотрудником фирмы-подрядчика, осуществлявшей ремонт в одном из помещений организации, и имел доступ на ее территорию. С 48-летним знакомым . в течение марта они совершили четыре кражи металла. Общий вес похищенного лома составил порядка 2 тонн, - рассказали о подробностях инцидента "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовные дела возбуждены по статье "Кража". Пока ведется следствие оба мужчины находятся под подпиской о невыезде. По закону обоим может грозить реальный срок лишения свободы.