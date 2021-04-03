У Орла может появиться побратим в Белоруссии. Речь идет о городе Кричеве Могилевской области.

Орел и Кричев связаны исторически: в годы Великой Отечественной войны орловец Николай Сиротинин в одиночку несколько часов отбивал врага в Кричевском районе. Он совершил подвиг, один уничтожил11 танков, 7 бронемашин и 57 человек. В 2011 году было подписано соглашение о сотрудничестве между городами, однако связи были растеряны.

Речь о том, что надо возобновить дружбу и что два города могут стать побратимами, зашла в День единения народов России и Белоруссии, который празднуется 2 апреля. Мэр Орла Юрий Парахин и председатель испокома Кричева Андрей Седуков договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Орла.