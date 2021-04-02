Погода в Орле на 3-4 апреля: на выходных ожидается небольшой дождь

Погода в Орле и области на 3-4 апреля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На грядущих выходных в Орловской области продолжится интенсивное снеготаяние, дополненное дождями. Рассказывает, каким будет прогноз погоды в Орле и области на 3 и 4 апреля 2021 года.

В субботу, 3 апреля, по прогнозам Росгидрометцентра, ожидается переменная облачность с прояснениями. В течение дня возможны небольшие кратковременные дожди. В светлое время суток воздух прогреется до +9 градусов тепла, ночью – 1 градус. Атмосферное давление 738 мм рт.ст. Ветер северо-западный 3 м/с.

В воскресенье, 4 апреля, вновь облачно с прояснениями. Погода все же обещает порадовать орловцев чистым небом и солнцем. Днем температура воздуха зафиксируется на отметке +9 градусов, ночью – 1 градус. Атмосферное давление 741 мм рт.ст. Ветер сменит направление на западное со скоростью 2 м/с.