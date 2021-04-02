В Орле на застройщика дома на Черкасской возбудили уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Орле на застройщика дома на Черкасской улице возбудили уголовное дело о мошенничестве. Руководителей фирм «Компания Стройсервис» и «Специализированный застройщик СТС 57» подозревают в хищении более 29 миллионов рублей, выплаченных дольщиками.

Возбуждение уголовного дела произошло по результатам прокурорской проверки. Об этом прокурор Орловской области Владислав Малкин сообщил на личном тематическом приеме граждан.

- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время органами прокуратуры проводится последовательная работа по защите и восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства жилья, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.