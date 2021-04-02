В Заводском и Железнодорожном районах Орла начался ремонт дворов Фото: Архив "КП"

С 1 апреля в Орле начался ремонт дворовых территорий. Подрядные организации уже зашли в два двора в Заводском и Железнодорожном районах.

Так, фирма ООО «Асфальтоукладчик» уже ведет работы в районе дома №17 по Песковской улице (Заводской район). Подрядчик ведется демонтаж бортового камня. Работы по благоустройству должны завершиться к 20 мая.

Второй двор, попавший в программу ремонта на 2021 год, находится на смежной территории между домами по улице Высокой, 1 и улице Паровозной, 97. Здесь сейчас устанавливают новые светильники. Срок завершения работ — до 1 июля.

- В скором времени начнутся работы и на остальных дворовых территориях. Всего в этом году планируется отремонтировать 42 объекта: 38 из основного перечня и 4 из дополнительного, - сообщает пресс-служба администрации Орла.