В Орле задержали женщину, зарезавшую своего знакомого во время застолья
Фото: Архив "КП"
В Орле задержали женщину, подозреваемую в расправе над 58-летним мужчиной. Его тело с ножевыми ранениями нашли в собственном доме 30 марта.
Установить личность предполагаемого убийцы следователям и оперативникам удалось в кратчайшие сроки. 56-летнюю орловчанку задержали. Под тяжестью предъявленных улик она созналась в преступлении.
Как выяснилось, трагедия произошла во время совместного распития алкоголя и неожиданно вспыхнувшей ссоры.
- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Рассматривается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.