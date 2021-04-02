В Орле задержали женщину, зарезавшую своего знакомого во время застолья Фото: Архив "КП"

В Орле задержали женщину, подозреваемую в расправе над 58-летним мужчиной. Его тело с ножевыми ранениями нашли в собственном доме 30 марта.

Установить личность предполагаемого убийцы следователям и оперативникам удалось в кратчайшие сроки. 56-летнюю орловчанку задержали. Под тяжестью предъявленных улик она созналась в преступлении.

Как выяснилось, трагедия произошла во время совместного распития алкоголя и неожиданно вспыхнувшей ссоры.

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Рассматривается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.