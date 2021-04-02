После ремонта трассы «Орел-Тамбов» для поселка Куликовский сохранят въезд. Фото: ОНФ Орловской области

Накануне, 1 апреля, губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с ремонтом шести километров трассы «Орел – Тамбов» и перекрытия въезда в поселок Куликовский, расположенной рядом с дорогой.

Напомним, населенный пункт входит в состав Большекуликовского сельского поселения Орловского района. Его жители еще в середине марта обратились с жалобами в Общероссийский народный фронт из-за планов дорожников установить на пути в поселок шумозащитные экраны и барьерные ограждения.

Таким планы могли привести к тому, что проезд от центральной дороги к 30 домам был бы полностью перекрыт. ОНФ обратился с просьбой разобраться в ситуации в прокуратуру.

- Шумозащитные экраны и барьерные ограждения, которые перепрятывали бы доступу к поселку устанавливаться не будут. Этот вопрос уже решен, –пояснил Андрей Клычков.